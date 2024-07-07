الإمارات تشارك في اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة العادية الـ33 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور ممثلي وزارات الاقتصاد العربية وتستمر أربعة أيام .

مثل الدولة أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد.

وتناقش اللجنة عددا من الموضوعات الخاصة بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للجنة التي عقدت شهر يوليو الماضي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجمهورية التونسية، وتبحث خطط وموازنة المنظمات العربية المتخصصة عن عامي 2025 - 2026.

كما تناقش اللجنة إنشاء وتمويل المركز العربي للآثار والتراث الحضاري بالجزائر والمركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه في مدينة المهدية وهو مقترح مقدم من الجمهورية التونسية.

وتبحث اللجنة تعديل مسمى المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

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