جمارك وغرف دبي يبحثان التعاون المشترك ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية

المصدر: البيان

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استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من غرف دبي، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، والتي وجه بتنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، مرتكزة في ذلك على توفير مناخ استثماري مثالي يعزز متانة اقتصاد دبي.

كان في استقبال الوفد الزائر سعادة الدكتور عبد الله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، جمعه الغيث مستشار المدير العام، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات بالدائرة، وترأس وفد غرف دبي سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وعدداً من المسؤولين بالغرف.

وتناول اللقاء الاطلاع على الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي وفي مقدمتها تحسين بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وتنمية الاقتصاد الرقمي لدبي، كما تطرق اللقاء إلى الخطط الطموحة للغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي والتي تشمل كلاً من غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي. بالإضافة إلى المبادرات المشتركة بين جمارك دبي وغرف دبي لتطوير خدمات جديدة، وترسيخ مكانة دبي إقليمياً وعالمياً، على الصعيد الاقتصادي والتجاري، ودعم موقعها في سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية ودعم توسع أعمالهم عالمياً، وفق أجندة دبي الاقتصادية.

وقال سعادة مدير عام جمارك دبي:" نحن سعداء بالاجتماع المشترك مع وفد غرف دبي ، حيث ناقشنا العديد من سبل واجراءات العمل المشترك وفق إطار تعزيز آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية المستدامة وفق توجيهات حكومة دبي بتعزيز الاستثمار الخارجي في الأنشطة الاقتصادية و تسهيل العمليات التجارية لزيادة قيمة دبي الخارجية غير النفطية لدبي والاستفادة القصوى من موقع الإمارة المحوري في التجارة العالمية وخدماتها الجمركية واللوجستية الرائدة، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين و الجهات المحلية وقطاعات الأعمال و التجارة لترسيخ موقع دبي المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية".

من جانبه أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه ، مدير عام غرف دبي، على العلاقة الوطيدة والشراكة الناجحة مع جمارك دبي والتي تعد عاملاً أساسياً في تنمية وتطور الخدمات المقدمة إلى قطاعات الأعمال، مشيداً بدور هذه الشراكة في تعزيز البيئة المحفزة لنمو الأعمال في الإمارة، و ترسيخ سمعتها عاصمة عالمية للاقتصاد ومركزاً رئيسياً للتجارة، مؤكداً التزام غرف دبي بتعزيز جهودها لتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المنسجمة مع خطط إمارة دبي الاستراتيجية وأجندتها الاقتصادية.

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