بنك «البنجاب» يعتزم افتتاح مكتب تمثيلي في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

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وافق مجلس إدارة بنك «البنجاب» الباكستاني على إنشاء مكتب تمثيلي في الإمارات. جاء ذلك في بيان صادر عن البنك، وذلك بعد موافقة البنك المركزي الباكستاني والجهات التنظيمية الأخرى. وذكر البيان أن الدور الرئيس للمكتب التمثيلي هو الترويج لأعمال البنك وبناء العلاقات مع العملاء والشركاء المحتملين.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق نمواً قوياً في نتائجه المالية الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الخاصة بالربع الأول من السنة المنتهية في 31 مارس 2024 نمواً بنسبة 67 % في الأرباح قبل الضريبة، والتي بلغت 3.51 مليارات روبية مقابل 2.11 مليار روبية في نفس الفترة من السنة المالية 2023.

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