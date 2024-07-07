«كيزاد» تسعى لاستقطاب الشركات الكورية

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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كشف موقع «كوريا تايمز» أن مجموعة مناطق خليفة الاقتصادية في أبوظبي «كيزاد» دعت الشركات الكورية لتأسيس مقرات لها في الإمارات. وتضم «كيزاد»، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية في الإمارات، 12 منطقة موزعة بشكل استراتيجي على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً في أبوظبي. وتوفر هذه الشبكة الواسعة للشركات الكورية منصة انطلاق للمشاريع المستدامة.

وقالت إيمان الهاشمي، المدير الأول في مجموعة «كيزاد»: نحن ندير أكبر المناطق الاقتصادية ليس فقط في الإمارات، ولكن في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إن كونك جزءاً من منطقة خليفة الصناعية يمنحك الوصول إلى السوق العالمية مع اتصال لا مثيل له.

وقد استفاد أكثر من 2000 عميل دولي من مرافقنا، بما في ذلك المستودعات وأماكن إقامة الموظفين، في المصفح والعين في أبوظبي. ويعد الموقع الاستراتيجي لمدينة خليفة الصناعية ميزة رئيسية، كما يعد ميناء خليفة مركز نقل بالغ الأهمية ضمن الشبكة، ويتصل بأكثر من 1000 ميناء حول العالم.

ويتمتع الميناء بقدرة استيعابية تبلغ 25 مليون طن من البضائع سنوياً، مع محطات مخصصة للسيارات والسوائل والغاز والبضائع المبردة والصوامع. ويمتد اتصال «كيزاد» إلى ما هو أبعد من النقل البحري. وتستفيد المجموعة من 5 مطارات دولية و8 موانئ دولية في المنطقة المجاورة.

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