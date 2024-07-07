أجهزة «ليما ليزر برو» شريكة العناية بالبشرة خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتبر أجهزة «ليما ليزر برو» خياراً مثالياً أثناء السفر لتلبية احتياجاتك للعناية بالبشرة، بفضل أدائهما المتميز في معالجة علامات التقدم بالسن بشكل عميق. وتتميز هذه الأجهزة بقوتها، كما أنها لا تتسبب في أي ألم وسهلة الحمل والنقل، الأمر الذي يتيح اصطحاب عيادة العناية بالبشرة الخاصة مع الشخص سواءً في المكتب أو في سيارة أجرة أو حتى على ارتفاع 35 ألف قدم في الهواء.

ويمكن الاعتناء بالبشرة بالطريقة التي تناسب كل شخص وعلى مدار الساعة. وبفضل البطارية التي تدوم حتى ساعتين عند شحنها بالكامل، تضمن هذه الأجهزة جلسات كافية أثناء التنقل، حيث تعد طفرة في مجال تجديد البشرة، وتعتمد على قوة تقنية الليزر البارد لاختراق طبقات الجلد.

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