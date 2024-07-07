إعلان لجنة تحكيم جائزة «جيمس دايسون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة «جيمس دايسون»، التي تعود إلى الإمارات في دورتها السابعة، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم لدورة عام 2024، وجرى اختيار أعضاء اللجنة بدقة وعناية بهدف إثراء عملية التحكيم بتجاربهم وخبراتهم الفريدة، التي تشمل مختلف التخصصات الهندسية والأكاديمية والصحافة التقنية.

وتهدف جائزة «جيمس دايسون» لإلهام وتشجيع الجيل المقبل من مهندسي التصميم، حيث تدعو الطلاب لاختراع منتج أو تطوير مفهوم يقدّم حلاً لمشكلة ما، أو يعمل بطريقة أفضل بالمقارنة مع الحلول الموجودة حالياً. وتبحث الجائزة عن اختراعات مهمة وعملية ومسؤولة بيئياً، وقابلة للتسويق تجارياً.

ومن جديد، ينضم البروفيسور تادج أودونوفان، نائب الرئيس وكبير العلماء في جامعة وهيريوت وات، إلى عضوية لجنة تحكيم جائزة «جيمس دايسون» ويرفدها برصيد قيّم نابع من خبرته كمهندس يتمتع بخلفية ثقافية متنوعة ومعرفة عميقة بأنظمة الطاقة والتخزين والتكامل.

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