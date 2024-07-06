4 شركات عالمية تستثمر في مشروع غاز مسال لـ«أدنوك»

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت 4 شركات عالمية الاستثمار في مشروع الغاز الطبيعي المسال المقبل لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك)، وفقاً لمصادر مطلعة، حسب ما ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس.

وأكدت المصادر أن كلاً من «شل» و«توتال إنرجيز» و«بريتش بتروليوم» و«ميتسوي»، ستستحوذ على حصة 10% في مصنع الغاز الطبيعي المسال في الرويس؛ أي بإجمالي 40%. وذكرت المصادر، أن الاتفاقيات قد يتم توقيعها الأسبوع المقبل.

ومن خلال الاستثمار في مشروع الرويس، تراهن شركات الطاقة الكبرى على الطلب طويل الأجل على الغاز الطبيعي. وبينما انخفضت أسعار الوقود عن مستوياتها العالية التي وصلت إليها قبل عامين، إلا أنها لا تزال مرتفعة، ما يعزز جاذبية مشاريع توريد جديدة.

وتتمتع الإمارات حالياً بطاقة تصدير للغاز الطبيعي المسال تبلغ 5.8 ملايين طن. وسيعمل مصنع الرويس الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنوياً، على رفع طاقتها لتصبح ثاني أكبر منتج في الشرق الأوسط.

وقررت أدنوك المضي قدماً في مشروع الرويس ووقعت عقداً بقيمة 5.5 مليارات دولار لبنائه قبل تأمين استثمارات من الشركات العالمية الأربع، وثلاثة منها، ميتسوي، وبريتيش بتروليوم، وتوتال إنرجيز، هي أيضاً شركاء في مصنع الغاز الطبيعي المسال الوحيد الحالي في الإمارات.

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