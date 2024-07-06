سوق دبي يرتفع 1.5 % في أسبوع ويتجاوز 4070 نقطة

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.5% في أسبوع ليتجاوز مستوى 4070 نقطة بنهاية تداولات الجمعة، جاء ذلك بعدما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.10 % أمس.

وأقفل سهم إعمار العقارية عند 8 دراهم، بتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم، بينما انخفض سهم ديار للتطوير 0.3% عند 0.697 درهم، بتداولات تجاوزت 9 ملايين سهم.

وانخفض سهم دريك أند سكل 0.5% عند 0.377 درهم بتداولات تجاوزت 36 مليون سهم، بينما ارتفع سهم دبي الإسلامي 0.7% عند 5.84 دراهم، بتداولات تجاوزت 4 ملايين سهم. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.9% في أسبوع، وتجاوز مستوى 9138 نقطة. وأقفل مؤشر السوق، أمس، مرتفعاً 0.1%.

وشهد السوق ارتفاع سهم بنك أم القيوين 11%، وبنك الشارقة 8%، وجي إف إتش 4.6%، وبالمز الرياضية 3.4%. واجتذبت الأسواق، أمس، سيولة تجاوزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 2.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، فيما بلغت سيولة سوق دبي المالي 236 مليون درهم.

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