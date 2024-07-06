14.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع أكثر من 14.2 مليار درهم نتجت عن 4218 صفقة.

حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3169 مبايعة بقيمة 9.48 مليارات درهم، و821 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.87 مليارات درهم و228 معاملة هبة بقيمة 926 مليوناً.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 415 مبايعة لأراضٍ، و2387 مبايعة لوحدات سكنية و367 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 214 رهناً لأراضٍ، و517 رهناً لوحدات سكنية، و136 رهناً لمبانٍ. وحلت منطقة نخلة جميرا في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 806 ملايين درهم نتجت عن 36 صفقة.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع، صفقة بيع لقطعة أرض تجارية في منطقة مجمع دبي للعلوم بقيمة 144 مليون درهم، إلى جانب بيع شقتين على الخارطة ضمن فئة «العقارات الفاخرة» بقيمة 152 مليون درهم.

حيث تم تسجيل الصفقتين في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي باي أمنيات». وبلغ سعر الشقة الأولى 76.6 مليون درهم وتمتد على مساحة 7885 قدماً مربعة أي ما يعادل 9714 درهماً للقدم المربعة، فيما بلغ سعر الشقة السكنية الثانية 75.7 مليون درهم وتمتد على مساحة 7674 قدماً مربعة أي ما يعادل 9864 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

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