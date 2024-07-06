مكتب أبوظبي للاستثمار يبرم اتفاقيات مساطحة لتطوير مشاريع مجتمعية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع عدد من اتفاقيات مساطحة. وأبرم مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مساطحة مع مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة لتطوير مدرسة خاصة بمرافق تعليمية حديثة على مساحة 25 ألف متر مربع في مدينة خليفة في أبوظبي لاستيعاب ما يصل إلى 3000 طالب.

كما تم الإعلان عن خطط لإنشاء 3 أسواق مجتمعية رئيسية بمواقع استراتيجية، تشمل مدينة الرياض، وغياثي، والشوامخ. وستوفر الأسواق المجتمعية مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي. وقال منصور البستكي، مدير إدارة مساطحة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «تؤكد الاتفاقيات، التي تهدف إلى تشييد أسواق مجتمعية ومدرسة خاصة، التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بعقد شراكات مع القطاع الخاص للارتقاء بجودة الحياة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز