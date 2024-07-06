تأجيل عمومية غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إلى 15 يوليو

المصدر: الفجيرة - البيان

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قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للسنة الأولى المنتهية من الدورة الـ15 إلى 15 يوليو الجاري.

وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، حيث كان من المقرر عقده أول من أمس. أعلن ذلك الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، مشيراً إلى أن اجتماع الجمعية العمومية المؤجل سيعقد بمن حضر بناءً على نص المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن تنظيم غرفة الفجيرة.

وأكد أهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع الذي سيعقد في مقر الغرفة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً. كما أكد حرص مجلس الإدارة على الاستفادة من آراء وأفكار أعضاء الجمعية العمومية التي يمكن أن تسهم في الارتقاء بمهام الغرفة تجاه مجتمع الأعمال والأسرة التجارية في الإمارة.

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