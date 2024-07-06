225 مليون درهم صافي أرباح «تعليم» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تعليم» القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، التي تضم محفظة واسعة من 32 مدرسة، أمس، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مايو، حيث نجحت في تسجيل معدلات نمو قياسية على صعيد الإيرادات، والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك، وصافي الربح.

وارتفع صافي الربح قبل الضرائب بمعدل سنوي 38.9 % إلى 277.6 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام

2023 /2024، مصحوباً بارتفاع هامش صافي الربح بمعدل سنوي 5.7% ليسجل 33.4 %. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب توزيع المصروفات غير التشغيلية على قاعدة إيرادات أوسع.

كما جاء نمو صافي الربح مدعوماً بارتفاع دخل التمويل من عوائد عملية اكتتاب الطرح العام الأولى للشركة، والتي لم يتم تحصيلها بالكامل بعد. وارتفع صافي الربح للشركة بعد احتساب الضرائب بمعدل سنوي 12.7 % إلى 225.2 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من عام 2023 /2024.

وقال خالد الطاير رئيس مجلس الإدارة: نجحت «تعليم» في التوسع بأعمالها ومواصلة البناء على إنجازاتها خلال أول تسعة أشهر من العام الدراسي الجاري، حيث ارتفعت معدلات تسجيل الطلاب بنسبة سنوية 32.9 % خلال الفترة، في ضوء التوسعات التي أحرزتها الشركة لاستيعاب 9.2 ألف طالب جديد، من خلال انضمام مدارس حكومية جديدة.

كما واصلت الشركة جني ثمار استراتيجية النمو الفعالة التي تتبناها، والتي شهدت زيادة تسجيل ومشاركة الطلاب في مختلف المناهج التعليمية التي تقدمها الشركة، حيث ارتفع المعدل المدمج للطاقة الاستيعابية المستغلة بجميع المدارس التابعة بمعدل سنوي 3.8% إلى 88.4%. وتتطلع «تعليم» إلى تعزيز القدرة الاستيعابية لقطاع المدارس المتميزة التابعة لتضم 2.4 ألف طالب جديد خلال العام الدراسي المقبل.

حيث نجحت في الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمدرسة دبي البريطانية – جميرا، كما شارفت على تنفيذ التوسعات المخططة بمدرسة جرينفيلد الدولية. وتتضمن محفظة «تعليم» إدارة وتشغيل 32 مدرسة وخدمة أكثر من 37.954 طالباً مقيداً، وهو ما يعكس التزامها الراسخ بتقديم خدمات تعليمية تسهم في إثراء المسيرة التعليمية للطلاب.

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