«راكز» تنظم فعالية تواصل للمستثمرين الألمان

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، فعالية إفطار عمل ناجحة في إمارة رأس الخيمة، بهدف تعزيز التواصل بين المستثمرين الألمان والشركات العالمية العاملة في الدولة، وألقت أوتي برون، مساعد القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية كلمة ترحيبية في الفعالية التي شهدت مشاركة ممثلين لأهم الجهات الرسمية العاملة في الإمارة.

وشارك في الفعالية عدد من الجهات المهمة مثل بلدية رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وجزيرة المرجان من أجل استعراض مشاريعهم التنموية وتطلعاتهم لمستقبل رأس الخيمة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يلعب تعاوننا مع المجلس الألماني الإماراتي والعديد من منظمات الأعمال الأخرى دوراً بارزاً في تعزيز التزامنا بترسيخ مكانة رأس الخيمة كوجهة مثالية للاستثمار تحفز الشركات على الازدهار نظراً لتمتعها ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي هام. وتتخذ أكثر من 1000 شركة ألمانية من راكز مقراً لأعمالها.

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