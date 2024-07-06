«يونيك العقارية»: إقبال من المستثمرين للاستفادة من إمكانات «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

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أكد آرش جليلي، الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، تحرك المستثمرين بسرعة للاستفادة من التكاليف المنخفضة والإمكانات المستقبلية في منطقة دبي الجنوب، مقارنة بالمناطق المركزية مثل وسط مدينة دبي والخليج التجاري ومرسى دبي. وأضاف: يعود هذا الاهتمام المتزايد إلى الإمكانية الكبيرة لزيادة رأس المال مع نضوج التنمية.

وتتميز دبي الجنوب كإحدى أكثر الوجهات حيوية في دولة الإمارات بمجاورتها لجبل علي ومدينة إكسبو، واحتضانها مطار آل مكتوم الدولي. ويأتي البدء في تشييد مبنى جديد للمسافرين في مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة 35 مليار دولار كدعم حافل ونقلة نوعية في مسار تطوير دبي الجنوب وتجديد سوق العقارات. وفي سياق هذا التوسع الشامل، فإن المنطقة الحرة في دبي الجنوب آخذة في التحول إلى بيئة اقتصادية متماسكة تشجع الشركات وتدعم الخدمات في مجالات التكنولوجيا والفعاليات والضيافة والقطاعات الجديدة الرائدة.

وسجلت المنطقة ارتفاعاً بنسبة 19.6 % في عائدات الإيجار خلال الأشهر الستة الماضية وحدها.

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