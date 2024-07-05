جناح دولة الإمارات يعلن عن مشاركته في إكسبو 2025 أوساكا اليابان

المصدر: وام

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أعلن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو عن مشاركته في معرض إكسبو 2025 أوساكا اليابان الذي تقام فعالياته في الفترة من 13 أبريل حتى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار “ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”.

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس في إكسبو 2025 في جزيرة يوميشيما في أوساكا بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان إضافة إلى منظمي إكسبو وأعضاء الوفود الرسمية وكبار المسؤولين.

وتعكس المناسبة بدء عمليات بناء جناح دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا والتسليم الرسمي للموقع من جانب منظمي إكسبو.

وصرحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة قائلةً “ يشرفنا أن نحتفي بهذه المناسبة في إكسبو 2025 أوساكا اليابان المتميز، حيث تلتقي الأمم والشعوب لتبادل أحدث التقنيات وتعزيز الأفكار الإبداعية والتعاون لطرح حلول من شأنها التصدي للتحديات العالمية التي تواجه البشرية اليوم”

وأضافت معاليها " كما أن معرض إكسبو الدولي يأتي في مرحلة مهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان على حدٍ سواء، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك من أجل تمكين الجميع وتحقيق حياة أفضل ومستقبل مُستدام. فمنذ عام 1971 تعمل دولة الإمارات بكل جد واجتهاد لتحقيق التزامها بالحلول العالمية، وها نحن ماضون في مسيرتنا والتزامنا بتحقيق مستقبل مستدام للأجيال المقبلة".

ويركز إكسبو 2025 أوساكا الذي من المتوقع أن يستقبل ما يزيد عن 28 مليون زائر، اهتمامه على التحديات العالمية الكبرى من خلال تبني شعارات فرعية لهذا الحدث وهي "ضمان استدامة الحياة" الرامي إلى حماية حياة البشر، و"تحسين الحياة" الذي يهدف إلى إثراء حياة الأفراد وتعزيز إمكانياتهم، وكذلك "تعزيز الحياة عبر التواصل" الهادف إلى إشراك الجميع وتفعيل أدوارهم، وبناء المجتمعات وإثرائها.

من جانبه قال سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان خلال الحفل إن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة سيشارك تحت الشعار الفرعي "تحسين الحياة" من خلال تسليط الضوء على قصص ذات معنى وقيمة من الماضي والحاضر والمستقبل، مع التركيز على جهود دولة الإمارات الطَموحة في الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الرعاية الصحية واستكشاف الفضاء والتقنيات المستدامة كما سيلعب الجناح دور منصة تعاونية تساعد في التوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تعزيز العمل الجماعي".

ويقع جناح دولة الإمارات في منطقة "تحسين الحياة" بالقرب من الجناح الياباني حيث سيشارك ضمن فئة الجناح A، مما يجعله واحدا من أكبر الأجنحة الدولية في إكسبو أوساكا.

وصُمم جناح دولة الإمارات استلهاماً بالتراث الإماراتي المحلي، باستخدام عناصر من المخلفات الزراعية خاصةً جريد النخل بالاستعانة بالخبرات اليابانية في استعمال الخشب للبناء.

وأوضح سعادة السفير خلال الحفل أن استلهام تراث الأجداد وقيمهم في هذا التصميم يعكس حرص دولة الإمارات في ماضيها وحاضرها على المحافظة على البيئة والتعايش معها واستخدامها الأمثل للمصادر الطبيعية ويركز هذا المنهج إلى ابتكار رؤى لطرق ومواد مستلهمة من تراث وثقافة الدولة، لتسليط الضوء على أهمية الماضي في إثراء الحاضر والمستقبل.

وأضاف سعادته “ تسرنا مشاركة دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا، التي تعكس ازدهار العلاقات بين الدولتين، فلأكثر من 52 عاماً حققت علاقاتنا الدبلوماسية المشتركة نمواً بارزاً وتبادلاً اقتصادياً وثقافياً وصناعياً كبيراً” مشيرا إلى أن علاقاتنا مع اليابان بدأت حتى قبل تأسيس الاتحاد في 1971، فمنذ أن شاركت أبوظبي لأول مرة في إكسبو أوساكا في 1970 بدأت شراكتنا بالازدهار تجسيداً للاحترام والتعاون المتبادل بين البلدين.

وقال سعادته " نعرب عن امتناننا لجهود جمعية اليابان الخاصة بمعرض إكسبو 2025 والمكتب الدولي للمعارض لإتاحتهم الفرصة لنا من أجل تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولتنا والعالم، في العمل سوية نحو مستقبل مستدام ومزدهر للجميع".

وشارك في حفل وضع حجر الأساس الطالبان الإماراتيان عبدالله الحوسني وأحمد الظنحاني، اللذان يتلقيان تعليمهما العالي في اليابان، بتقديم فقرات البرنامج باللغة اليابانية وأعربا عن امتنانهما للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وتأتي مشاركة عبدالله الحوسني وأحمد الظنحاني ضمن توجه دولة الإمارات الرامي دومًا إلى إشراك الشباب وتمكينهم عبر الفعاليات والمبادرات التي تتبناها الدولة، وتعزيز سبل الشراكة الإماراتية اليابانية وخدمة الوطن.

وسيقدم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو مجموعة من البرامج التي تستهدف الزوار بكافة أعمارهم، كما سيوفر فرصاً لتعزيز العلاقات والروابط بين الدبلوماسيين والمبتكرين والباحثين وقادة الأعمال والفكر والطلاب، حيث يهدف الجناح عبر المعروضات وورش العمل التفاعلية والفعاليات التعاونية المشتركة إلى تشجيع ودعم الجهود الإيجابية مما يؤكد التزام دولة الإمارات بالابتكار والتعليم والتعاون الدولي.

وتجري فعاليات إكسبو 2025 أوساكا في الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 تحت شعار "ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات"، ويأتي الإعلان عن جناح دولة الإمارات في أعقاب المشاركة الناجحة في إكسبو 2023 الدوحة، حيث قدم الجناح لزواره رحلة غنية بالعلم والمعرفة تحت شعار "إرث وأثر.

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