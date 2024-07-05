5 مطاعم جديدة بدبي تحصل على نجوم ميشلان في دليل 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ميشلان عن تشكيلتها الجديدة من المطاعم المتضمنة في دليل ميشلان دبي 2024. وهناك الآن 106 مطاعم تمثل 35 نوعاً مختلفاً من الطهي لفتت انتباه مراقبي ميشلان المعروفين بسريتهم وتم تضمينها في التشكيلة النهائية لهذا العام. خلال حدث أقيم في مجمع ون آند أونلي ون زعبيل.

في الإصدار الثالث، ميز دليل ميشلان دبي 4 مطاعم جديدة حائزة نجمة ميشلان واحدة، من ميشلان، وكذلك مطعم جديد حائز نجمتين وهو مطعم رو أون 45، و6 مطاعم جديدة بتصنيف بيب جورماند.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: سعداء بإصدار النسخة الثالثة من دليل ميشلان دبي، الذي يعكس مدى التقدّم الذي أحرزته المدينة في فنون الطهي منذ إطلاق الدليل في العام 2022. وقد استمرت رحلة النجاح والإنجازات هذا العام مع إضافة أسماء المزيد من المطاعم الفائزة من دبي. كما يواصل مشهد المأكولات في دبي تألقه بفضل دعم القيادة الرشيدة، والأهداف التي حدّدتها في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وتعزيز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة. وقدّم التهنئة لكافة أصحاب المطاعم الفائزة وكذلك الطهاة والمواهب الذين تم تكريمهم في نسخة هذا العام على مساهماتهم وإنجازاتهم المتميزة.

وقال غويندال بولينيك، المدير الدولي لأدلة ميشلان: أصبحت دبي معروفة حقاً كوجهة دولية لفن الطهي ويستمر تطورها المثير للإعجاب عاماً بعد عام، وجاذبيتها ليست محدودة مع المسافرين الدوليين أو الذواق المحليين فقط، بل الطهاة الموهوبين وأصحاب المطاعم عبر العالم يقدرون جاذبية مشهد الطعام في دبي النابض بالحياة ويصلون إلى المدينة حريصين على ترك علامتهم الخاصة فيها. من فضل أساليب للمطاعم وأنواع الطهي المختلفة في المدينة، يوجد حقاً كل شئ لجميع الأشخاص.

وحصل مطعم رو أون 45 على نجمتي مشيلان. تم تأسيس المطعم من قبل الشيف البريطاني المشهور جيسون أثيرتون ويقع في الطابق الخامس والأربعون (45) من فندق جروفينور هاوس. يقدم المطعم قائمة تذوق لـ 22 شخص فقط، حيث يتم مزج المكونات اليابانية مع التقنيات الفرنسية من أجل توفير أطباق مبهرة ومنقحة.

أضافت دبي 4 مطاعم جديدة حائزة على نجمة ميشلان واحدة إلى مجموعتها هي: لا دام دي بيك دبي هو المطعم أول للشيف المشهورة آن - صوفي بيك في دبي وتمت مكافأة المطعم بنجمة ميشلان واحدة بسبب طبخ الشيف الفرنسي العصري.

وهناك أيضا سموكد روم هو مطعم آخر حاز نجمة ميشلان واحدة. في عام 2024، عرض الشيف داني غارسيا لمرتادا دبي هذا المطعم الشقيق للمطعم الرئيسي في مدريد. يتم الاستعانة بالنار والمشاوي إلى تأثير كبير في الأطباع المبدعة. ويقدم سيجتسو باي تيتسويا تقدم تجربة طهي عظيمة تحت ريادة الشيف الموهوب تيتسويا واكودا وفريقه، وذلك عبر دمج تأثيرات الطهي اليابان والفرنسي في إطار أنيق وهادئ. وتم تضمين المطعم بشكل مباشر في الدليل مع نجمة ميشلان واحدة.

ويدير مطعم أورفلي بروز ثلاثة أخوة سوريين ويوفر أطباقا صغيرة جريئة ومتوازنة وذات تأثير عالمي. ونضج وتطور هذا المطعم المحبوب بجدارة، وحيث حصل مسبقاً على تصنيف وبيب جورماند، أصبح هذا المطعم حائز على نجمة ميشلان واحدة.

احتفظت جميع المطاعم الحائزة على نجمة واحدة في تشكيلة 2023 بامتيازها لهذا العام، مما يؤدي الإجمالي إلى 4 مطاعم حائزة على نجمتي ميشلان و15 مطاعم حائزة على نجمة ميشلان واحدة.

تصنيف بيب جورماند

إضافة إلى نجوم ميشلان الجديدة، تم إعلان 6 مطاعم جديدة بتصنيف بيب جورماند في دبي. تم تسمية تصنيف بيب جورماند على اسم بيبندوم، أي الاسم الرسمي لرجل ميشلان. وهذا التصنيف يمثل جائزة للمطاعم التي تقدم طبخ بجودة طيبة وقيمة جيدة. والمطاعم الـ 6 هي:

- دو جاستروبار: مطعم عصري يقدم مزيج من النهكات الآسيوية والأوروبية.

- ريفلري: المطعم الشقيق الصغير لأفاتارا الذي يقع في الباب المجاور. ويقدم مزيجا من الطعام التقليدي والعصري.

- بيرنجاك: يقدم هذا الفرع للمطعم الرئيسي الواقع في لندن العديد من الأطباق الفارسية الكلاسيكية.

- هو لي كو: مشروع آخر للشيف المحلي البارز ريف عثمان، يتميز هذا المطعم الكوري في المشاوي.

- ريف جابانيز كوشياكي - دبي هيلز: الفرع الثاني المتواجد في دبي هيلز يقدم جميع أنواع الأطباق تتراوح من كوشياكي إلى الأطباق الكلاسيكية مع ملامح عصرية.

- كونجيكي هوتوتوجيسو: مطعم ياباني محبوب جداً متواجد في الطابق الثاني من مول الإمارات، ويتميز في الرامين وأطباق مميزة أخرى.

أبرز المطاعم

4 مطاعم مع نجمتين ميشلان (1 جديد).

15 مطعما مع نجمة ميشلان واحدة (4 جديدة).

3 مطاعم مع نجمة ميشلان خضراء.

18 مطاعم بتصنيف بيب جورماند (6 جديدة).

69 مطاعم مختارة في دليل ميشلان.

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