«ويست نوتيكال» تتوسع انطلاقاً من دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة ويست نوتيكال، المتخصصة في مجال اليخوت الفاخرة، افتتاح مكتب لها في منطقة الخليج التجاري في دبي، في خطوة استراتيجية تشكل علامة فارقة في خطط الشركة لمزيد من التوسع إقليمياً وعالمياً، حيث تمتلك مكاتب بالفعل في المملكة المتحدة وقبرص والشرق الأوسط.

وقال المدير التنفيذي لشركة ويست نوتيكال جيف مور: «يسعدنا التوسع في مدينة دبي الرائعة، حيث شهدت سوق اليخوت الفاخرة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ونمتلك فريق عمل في دبي على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا.

ويتميز المكتب الجديد بموقع متميز في دبي ويوفر بيئة ديناميكية وبنية تحتية حديثة وشبكة اتصال ممتازة لإدارة الأعمال، كما يوفر سهولة الوصول إلى مارينا دبي ونوادي اليخوت والممرات المائية، ما يضمن التواصل مع العملاء والشركاء.

وكانت الشركة أعلنت مؤخراً عن عقد بيع يخوت «صن سيكر New Edge»، بطول 28.1 متراً، الذي يتوفر للبيع حالياً في دبي.

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