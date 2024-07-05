2.87 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.87 مليار درهم عبر 703 صفقات.

وتم تسجيل 521 مبايعة بقيمة 2.12 مليار درهم، منها 96 مبايعة لأراضٍ، و367 مبايعة لوحدات سكنية و58 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق في المبيعات من حيث القيمة بـ587 مليون درهم عبر 27 صفقة، تليها منطقة برج خليفة بقيمة 202 مليون درهم عبر 22 صفقة، وثالثاً نخلة ديرة بـ 139 مليون درهم عبر صفقة واحدة ثم وادي الصفا 5 عبر 8 صفقات بقيمة 78 مليون درهم. وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة ديرة بقيمة 139 مليون درهم.

كما تم بيع شقة على الخارطة في منطقة برج خليفة بقيمة 42 مليون درهم.وسجلت الرهون 624 مليون درهم عبر 158 معاملة، منها 26 رهناً لأرض، و112 رهناً لوحدات سكنية و23 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 55 هبة بقيمة 135 مليون درهم.

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