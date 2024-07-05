الإمارات العالمية للألمنيوم و«ريكاب» تستكملان 14 ألف عملية جمع عبوات الألمنيوم من المدارس والمنازل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، بالشراكة مع «ريكاب»، حل إعادة التدوير الرقمي من فيوليا الذي يستهدف الأفراد والشركات، عن استكمال أكثر من 14 ألف عملية جمع عبوات الألمنيوم من المدارس والمنازل منذ بداية شراكتهما بهدف تعزيز إعادة تدوير الألمنيوم بين الطلبة والشباب في دولة الإمارات.

وبدأت الشراكة مع 12 مدرسة تقع بالقرب من موقع عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي والطويلة، وتضم حالياً 20 مؤسسة تعليمية بالإضافة إلى عدد من المنازل.

ويستهلك المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات سنوياً ما يناهز 660 مليون عبوة مشروبات مصنوعة من الألمنيوم، ولا يعاد تدوير سوى ثلثها حالياً مقارنة بأكثر من 95 % في الدول الرائدة في مجال إعادة التدوير. حيث يتم التخلص من الكمية المتبقية والتي تتجاوز أكثر من 440 مليون عبوة ألمنيوم في النفايات بشكل سنوي.

وخلال هذا العام، ساهمت الشراكة بين الإمارات العالمية للألمنيوم و«ريكاب» في جمع 145 ألف عبوة مشروبات مستعملة. وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يلعب الألمنيوم دوراً أساسياً في تطوير مجتمعات أكثر استدامة. رغم كونه من أكثر المواد المعاد تدويرها على مستوى العالم.

إلا أن جزءاً كبيراً من هذا المعدن القيم يتم هدره في دولتنا. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركة «ريكاب» من فيوليا وإلى فريق العمل في الإمارات العالمية للألمنيوم على جهودهم الرامية إلى توعية الشباب وأفراد المجتمع حول أهمية إعادة تدوير عبوات الألمنيوم ونشر ثقافة الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

من جهته، قال جيروم فيريسيل، المدير العام لشركة «ريكاب» من فيوليا: «يعد الألمنيوم مادة قابلة لإعادة التدوير بشكل دائم، وتستهلك إعادة تدويره طاقة أقل بنسبة 95 % من تصنيعه من جديد.

وأنا على ثقة أن معالجة نفايات الألمنيوم المنتشرة في مطامر دولة الإمارات وتوجيه الطلاب وأفراد المجتمع نحو النهج الصحيح لإعادة تدوير الألمنيوم سيسهمان في تعزيز الجهود الوطنية المتعلقة بالاستدامة ودعم عمليات إعادة التدوير في كل أنحاء الدولة. فهذا المشروع يعكس التزام فيوليا بالتحول البيئي، ويتماشى مع خطة GreenUp الطموحة الجديدة التي أطلقناها والتي تركز على إيجاد حلول مؤثرة ودعم جهود إزالة الكربون».

تحالف

و«ريكاب» من فيوليا عضو في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذي أسسته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عام 2023 بهدف التعاون مع شركات صناعة المشروبات وعبوات الألمنيوم وإدارة النفايات لتعزيز الجهود الوطنية لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة.

ويشكل مشروع جمع العبوات وإعادة تدوير الألمنيوم خطوة مهمة في مسيرة فيوليا، حيث تساعد عملاءها على المساهمة في إزالة الكربون والحفاظ على البيئة من خلال منصتها الرقمية «ريكاب». وسيسهم هذا التعاون في تنفيذ مهمة فيوليا في دولة الإمارات والمتمثلة بتعزيز إعادة التدوير والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الدولة المتعلقة بالحياد الكربوني وتحقيق الاقتصاد الدائري.

تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً ببناء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الدولة، والذي يتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية عند اكتماله 170 ألف طن سنوياً.

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