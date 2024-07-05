استمرار زيادة الطلب على الشحن الجوي مايو الماضي

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر مايو الماضي، استمرار نمو الطلب السنوي.

وارتفع إجمالي الطلب العالمي، والذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 14.7 % مقارنةً بمستويات شهر مايو 2023 (15.5 % بالنسبة للعمليات العالمية)، وهو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد نمواً من خانتين على أساس سنوي.

وارتفعت السعة، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.7 % مقارنة بشهر مايو 2023 (10.2 % بالنسبة للعمليات العالمية).

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «ارتفع الطلب على الشحن الجوي بشكل حاد في مايو عبر جميع المناطق. واستفاد القطاع من نمو التجارة، وازدهار التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية للشحن البحري. وتظل التوقعات إيجابية إلى حد كبير، حيث يظهر مديرو المشتريات توقعات لنمو مستقبلي.

ورغم كل هذه العوامل إلا أنه قد يحدث بعض التراجع نتيجة فرض الولايات المتحدة قيوداً أكثر صرامة على عمليات تسليم التجارة الإلكترونية من الصين، وقد تؤدي زيادة التكاليف وزمن نقل الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى ردع المستهلكين الأمريكيين، وفرض تحديات كبيرة على نمو خط التجارة الأكبر في العالم والذي يربط بين آسيا وأمريكا الشمالية».

الأداء الإقليمي

وشهدت خطوط أوروبا والشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 33.8 %، ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 11.9 % على أساس سنوي. وحققت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 15.3 % على أساس سنوي في مايو.

وحقق سوق الشرق الأوسط وأوروبا أداءً جيداً بشكل خاص، حيث سجل نمواً بنسبة 33.8 %، وتقدم على سوق الشرق الأوسط وآسيا الذي نما بنسبة 18.6 % على أساس سنوي، ورافق ذلك زيادة في السعة في شهر مايو بنسبة 2.7 % على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز