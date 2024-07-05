دبي تستضيف «بايبروورلد» و«الهدايا ولايفستايل» في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تعود فعاليات معرضي بايبروورلد ميدل إيست، أكبر فعالية تجارية دولية في المنطقة لقطاعات القرطاسية والورق والهدايا ومستلزمات المكاتب، و«الهدايا ولايفستايل ميدل إيست» لمفاهيم الهدايا والعطور ومنتجات الحياة العصرية في المنطقة، للانعقاد مجدداً بتنظيم شركة ميسي فرانكفورت في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد الفعالية حضور 12.000 زائر متخصص بعد تسجيل أرقام حضور قياسية في دورة عام 2023.

ومن المتوقع أن تشهد صناعة الورق ولب الورق في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً كبيراً في السنوات المقبلة بقيمة متوقعة تبلغ 19.32 مليار دولار بحلول عام 2028، حيث ستشهد الدورة المقبلة من المعرض مشاركة أكثر من 480 عارضاً من 40 دولة، مع تسليط الضوء على موضوع «تعزيز الاتصالات العالمية»، مما يؤكد أهمية الفعالية كمركز عالمي للمتخصصين في قطاع الورق والقرطاسية واللوازم المكتبية.

مشاركة واسعة

وسيشهد معرض بايبروورلد ميدل إيست مشاركة أجنحة دولية من الهند وألمانيا والصين وهونغ كونغ والأردن وتركيا، وستعرض شركات تجارية رائدة في القطاع منتجاتها خلال المعرض أبرزها: الاتحاد لصناعة الورق وآسيا بالب بيبر وإيريك كراوس، كما سيضم المعرض مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك اللوازم المكتبية والمدرسية، وورق الطباعة للكتابة، ولوازم الفنون والحرف وأدوات الكتابة.

سيقدم معرض بايبروورلد ميدل إيست هذا العام قسماً جديداً لورق الكرافت وورق التغليف، مما يعزز التزام المعرض بتسليط الضوء على أهمية المواد المستدامة، حيث ستعرض هذه الميزة المبتكرة للمعرض مجموعة متنوعة من مواد التغليف المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي مع تحقيق نتائج عالية الجودة.

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