مصرف عجمان يعلن تكامله مع منصة آني للدفع الفوري

المصدر: عجمان - البيان

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أعلن مصرف عجمان عن تكامله مع منصة آني للدفع الفوري في تعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، التابعة لمصرف الإمارات المركزي (CBUAE).

يجعل هذا التطور المهم مصرف عجمان واحداً من قلة من المصارف الإسلامية التي انضمت إلى منصة آني في المنطقة، ما يشدد على التزام المصرف بالابتكار والتميز المصرفي.

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، «نستكشف بمضينا قدماً مع منصة آني للمدفوعات الفورية مستقبل القطاع المصرفي ونساهم في بنائه في الوقت نفسه. يحدد تعاوننا مع شركة الاتحاد للمدفوعات مرحلة مهمة لرحلتنا في مجال الابتكار المالي. نؤمن في مصرف عجمان بدور التكنولوجيا المحوري في تحويل حياتنا وبناء نظام مصرفي فعال وآمن. نحدد معاً معياراً جديداً للتميز في القطاع المالي لضمان تلبية احتياجات عملائنا بأقصى درجات النزاهة والابتكار والخبرة. يتجاوز هذا الحدث كونه خطوة نحو الأمام ليمثل تحولاً جريئاً نحو مستقبل مصرفي متكامل وشمولي ويتماشى مع رؤيتنا لتمكين مجتمعنا».

وصرح جان بيلباور، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمدفوعات قائلاً: «نسعى في الاتحاد للمدفوعات إلى تحقيق مهمتنا في إنشاء منظومة تعزز الابتكار والتعاون والنمو، وتعود بنفعها على النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة بأكمله. ترفع شراكتنا مع مصرف عجمان على منصة آني من مستوى تجارب العملاء وترسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز دفع رقمي. كلنا ثقة في المنافع التي ستعود بها منصة آني، بالتعاون مع مصرف عجمان، على كل من العملاء والمنظومة المالية على نطاق أوسع، بفضل خدمات الدفع الفوري والميزات المبتكرة».

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