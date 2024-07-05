إدراج ثانوي لأول سندات لـ«القابضة» ADQ بقيمة 2.5 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار، التي أدرجت بشكل أولي ببورصة لندن في أبريل الماضي.

وتؤكد هذه السندات ذات الشريحة المزدوجة، التي تتكون من شريحة بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها خمس سنوات، وشريحة مدتها عشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار، المكانة الرائدة لسوق أبوظبي للأوراق المالية بوصفه سوق رأس مال متنوعاً ومنصة ديناميكية للمستثمرين العالميين.

وشهد إصدار السندات طلباً كبيراً من المستثمرين، لتتجاوز طلبات اكتتاب السندات المتاحة بمقدار 4.4 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية القوية لشركة «القابضة» (ADQ)، والاستقرار الاقتصادي وآفاقه في إمارة أبوظبي.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية،: «يسعدنا استضافة الإدراج الثانوي لسندات «القابضة» (ADQ) بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمساهمة في دعم استراتيجية نمو «القابضة» (ADQ)، وتعزيز نمو وتطور اقتصاد أبوظبي.

وباعتباره من الركائز الأساسية لسوق رأس المال في أبوظبي، سوف يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية جهوده نحو توفير منصة استثمارية مرنة وديناميكية وبنية أساسية للسوق لتمكين الشركات مثل «القابضة» (ADQ) من تحقيق أهدافها وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي في أبوظبي».

وباعتبارها مستثمراً سيادياً ومالكاً للأصول مكلفاً بالمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد أبوظبي، تدعم «القابضة» (ADQ) محفظة شركاتها في وضع الأسس للإدراجات المستقبلية لتعزيز هيكل التمويل والحفاظ على أفضل قواعد حوكمة الشركات في فئتها. واعتباراً من يوليو 2024، شملت محفظة «القابضة» (ADQ) ثماني شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي شركة طاقة، ومجموعة أبوظبي للموانئ، ومجموعة أغذية، وشركة حديد الإمارات أركان، وبيور هيلث، ومجموعة E7، ومدن القابضة، وطيران أبوظبي.

وبهذا الإدراج يرتفع عدد أدوات الدين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتصل إلى 60 أداة دين.

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