تباين في أداء الأسهم وتداولات بـ 1.24 مليار درهم

المصدر: دبي - محمود حسن

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تباين أداء أسواق الأسهم في الإمارات، أمس، حيث تماسك سوق دبي عند مستوى 4066 نقطة، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9126 نقطة.

واجتذبت الأسهم سيولة تجاوزت 1.24 مليار درهم، موزعة بواقع 913 مليون درهم في سوق أبوظبي، و327 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

أقفل مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.3 %، عند مستوى 4066 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 10 شركات، وبقيت 8 على ثبات، وانخفضت أسهم 23 شركة.

وشهد السوق ارتفاع سهم شركة أرامكس بنسبة 1.2 %، وتعاونية الاتحاد بنسبة 0.88 %، والعربية للطيران بنسبة 0.84 %، وتيكوم بنسبة 0.75 %، كما ارتفع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا بنسبة 0.4 %، وسهم باركن 0.3 %.

في حين أقفل سهما إعمار العقارية والاتحاد العقارية منخفضين بنحو 1 % عند 8.00 دراهم، و0.364 درهم، بينما أغلق سهم ديار للتطوير عند سعره السابق 0.699 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.

وانخفض سهما الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي بنسبة 0.3 % عند 16.60 درهماً، و5.80 دراهم على التوالي، بينما انخفض سهم الخليج للملاحة بنسبة 1.2 % عند 6.59 دراهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.35 % إلى مستوى 9126 نقطة، ومن أصل 77 شركة تم تداول أسهمها ارتفعت أسهم 15 شركة، وبقيت 22 على ثبات، بينما انخفضت أسهم 40 شركة.

وشهد السوق ارتفاع أسهم أجيلتي جلوبل بنسبة 7.83 %، وعمان والإمارات للاستثمار بنسبة 4.99 %، و«شميرا إس آند بي الصين» بنسبة 3.5 %، وأدنوك للحفر بنسبة 2.8 %.

وأقفل سهم إشراق للاستثمار على انخفاض بنسبة 1.9 % عند 0.314 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم، بينما انخفض سهم فيرتيغلوب بنسبة 3.8 % عند 2.30 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم.

وانخفض سهم ملتيبلاي بنسبة 2.9 % عند 2.03 درهم، وبتداولات قاربت 22 مليون سهم، بينما انخفض سهم ألفا ظبي بنسبة 0.2 % عند 11.80 درهماً، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم دانة غاز، مرتفعاً بنسبة 0.7 % عند 0.680 درهم، وبتداولات تجاوزت 30 مليون سهم.

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