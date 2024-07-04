بدر جعفر أول إماراتي يَنالُ الزمالةَ الفخريةَ من كلية لندن للأعمال

المصدر: لندن - البيان

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احتفلت كلية لندن للأعمال، بخرّيجي دفعتها لهذا العام ضمن حفلها السنوي في لندن، الذي خرّج 1,600 طالب أنهوا دراساتهم العليا في ماجستير إدارة الأعمال، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، وبرامج الماجستير والدكتوراه.

وضمن فعاليات هذا الحفل السنوي، نال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع والمبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الزمالةَ الفخريةَ احتفاءً بإسهاماته العالمية المتعددة في مجال الأعمال والقطاع الخيري وريادة الأعمال الاجتماعية.

وفي خطاب التخرج الذي ألقاه بدر جعفر أمام ثلاثة آلافٍ من الخريجين وأعضاء الكادر التعليمي والعائلات، أشاد بدر بالفرص العظيمة التي تقدمها دولة الإمارات لسكانها من أكثر من 200 جنسية وقال: «كمواطنٍ إماراتيٍّ فخور، أستلهم العزم والقوة من دولتنا الشامخة التي تبوأت الأعالي رغم فُتوَّتها، مؤمنة حق الإيمان أنَّ لا مستحيلَ في قاموس من اعتزم تحقيق أحلامه».

ويُشار في هذا السياق إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 لدولة للإمارات التي تركز على التعليم والتنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية بتزويد قادة المستقبل بالمهارات الفنية والعملية اللازمة لتطوير القطاعين الحكومي والخاص. تصبو هذه الاستراتيجية إلى إعداد المهنيين الإماراتيين وتمكينهم من استدامة النمو في القطاعات الرئيسية مثل الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال. وتُخصَّص لهذه الرؤية ميزانيةٌ تبلغ 2.7 مليار دولار لتمويل البرامج التعليمية وتُشكِّل 15.5% من الميزانية الاتحادية للأعوام 2023 إلى 2026.

وعلّق في هذه المناسبة فرانسوا أورتالو-ماجني عميد كلية لندن للأعمال: «تَشرّفنا اليوم ضمن حفل تخريج دفعة 2024 لكلية لندن للأعمال بمنح بدر جعفر الزمالة الفخرية تقديراً لنجاحاته وسخائه. إنه لقُدوةٌ عظيمةٌ ومُلهِمةٌ بحقٍّ لنا جميعاً».

واستناداً إلى خبراته الشخصية، شدّد بدر جعفر في خطابه للخريجين على الدور الأساسي الذي تؤديه عائلاتنا ومجتمعنا المحلي في بناء اقتصادات ومجتمعات قوية ومرنة، وقال: «في عالمٍ يَعتمِد بشدة على المؤسسات الكبيرة والمبادرات العالمية الضخمة التي تعجز الكثير منها عن تلبية متطلبات الأفراد أو الحفاظ على ثقتهم، أدركْتُ أن سَنَدَنا الحقيقي ليس منشآت ضخمة ولا مجالس رسمية غريبة عنّا، بل في أكناف منازلنا التي تُدَرِّعنا بقوة الصمود أمام التيارات مهما عَلَت، ومجابهة الصعاب مهما اشتدّت».

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