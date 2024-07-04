طلب قوي على مزاد صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث وتقديم عطاءات بـ 6.76 مليارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية «T-Sukuk» المقومة بالدرهم، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الثالث لعام 2024.

وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحتين لأجل 3 أعوام، و5 أعوام، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.76 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.1 مرات.

ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق، والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.77% للشريحة لأجل 3 أعوام، و4.43 % للشريحة لأجل 5 أعوام، وذلك بتكلفة أقل بقيمة 1 و3 نقاط أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة، وذلك في وقت الإصدار.

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