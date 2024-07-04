موانئ أبوظبي تعاملت مع 38.234 سفينة 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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كشف مركز إحصاء أبوظبي أن عدد السفن التي زارت موانئ أبوظبي خلال العام الماضي 2023 بلغت 38.234 سفينة معززة مكانتها المرموقة واحداً من أبرز المراكز البحرية الرائدة على مستوى العالم.

وأوضح المركز في تقريره الصادر أمس حول إحصاءات النقل الرئيسية لعام 2023 أنه استناداً إلى بيانات مجموعة موانئ أبوظبي، توزعت السفن في موانئ الإمارة بواقع 14.624 سفينة في ميناء مصفح، و14.441 سفينة في ميناء مغرق بمنطقة الظفرة، فيما بلغ عدد السفن في ميناء الحرة نحو 4.741 سفينة و3.409 سفن في ميناء خليفة، وميناء زايد 1.014 سفينة.

وكشفت الإحصاءات عن بلوغ إجمالي أعداد الحاويات النمطية في موانئ الإمارة نحو 4.3 ملايين حاوية.

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