تعاون بين غرف دبي و«أرامكس» لتعزيز خدمات مجتمع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة أرامكس، المزود لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، ودعم الشركات في نشاطاتها المهنية وعملياتها التشغيلية.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «أرامكس» باقات خاصة للشركات المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، بما يسهم في تلبية كافة متطلبات الشركات من حلول النقل والخدمات اللوجستية، مع إتاحة مجموعة من الخدمات النوعية عبر مكاتب ومراكز «أرامكس».

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: «نحرص على مواصلة تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص من خلال تطوير مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في دبي، وذلك بالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص. ونركز على استدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء باعتبارها ضمن أولوياتنا الاستراتيجية، وذلك للمساهمة بفعالية في تطوير بيئة ممارسة الأعمال، والارتقاء بجاذبيتها».

وقال طارق أبو ياغي، المدير العام لشركة أرامكس: «يشكل التعاون مع شركاء موثوقين وفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية جانباً حاسماً للأعمال في مختلف القطاعات. وفي حين تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً عالمياً للأعمال، يسرنا التعاون مع غرف دبي لدعم أعضاء غرفة تجارة دبي. وبالاستفادة من خبرة «أرامكس» التي تزيد على أربعة عقود، ونهجنا القائم على البيانات والمتمحور حول العملاء، سنضمن توفير حلول لوجستية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لمختلف الأعمال.

ويتماشى هذا التعاون مع جهودنا لدعم بيئة الأعمال النابضة بالحياة في دولة الإمارات ومساعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للنمو من خلال خدمات لوجستية موثوقة ومبتكرة وفعالة». وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في دبي، تلعب غرف دبي دوراً مهماً في تسهيل ممارسة الأعمال في دبي مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتحرص الغرف على تسريع نمو الأعمال التجارية.

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