«إمباور» تفوز بذهبية المباني الخضراء في الخليج التجاري

المصدر: دبي - البيان

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منح المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء شهادة التصنيف الذهبي لمحطة «الخليج التجاري 5» لتبريد المناطق المملوكة لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهي الذهبية السادسة، التي تحصدها محطات المؤسسة، بعد محطة زعبيل والبرشا هايتس وقرية جميرا الدائرية ومحطتي الخليج التجاري الثانية والثالثة.

وتم منح «إمباور» تلك الشهادة الرفيعة بعدما اجتازت محطة «الخليج التجاري 5» معايير ومقاييس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)» المعتمدة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لترسخ المؤسسة هويتها وجهودها الرائدة في حماية البيئة، وخفض البصمة الكربونية، وبذلك تكون المؤسسة قد أضافت تصنيفاً آخر إلى سجلها الغني بالنجاحات والإنجازات. وكانت المؤسسة في وقت سابق قد نالت تصنيفاً مماثلاً على ذات الصعيد.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «لا تكتفي المؤسسة بتشييد محطات تبريد لتزويد عملائها بخدمات تبريد صديقة للبيئة، بل تتجاوز ذلك إلى تحقيق أعلى معايير المباني الخضراء، وتأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة دون الضرر بالبيئة ومواردها مع مواكبة التصميم المعماري للبيئة الحضرية المتطورة لدبي، حيث تتعاون «إمباور» بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقق الإمارة الهدف المنشود في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى التاريخ الطويل من الإنجازات العملية المرموقة، التي سجلتها «إمباور» لجهة تسريع تحويل محفظة أصولها الضخمة من المحطات إلى مواكبة تلك الاستراتيجية الحكومية.

وتعمل محطة «الخليج التجاري الخامسة» بتقنيات ذكية ومبتكرة، طورتها «إمباور»، وكانت قد نالت عليها تقديراً عالمياً لا سيما تلك التقنيات المتعلقة بتخزين الطاقة الحرارية «TES»، مما يسهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية، كما تستخدم المؤسسة تقنية المياه المعالجة «TSE» في العمليات التشغيلية للمحطة، والتي تسهم في تقليل استهلاك المياه العذبة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

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