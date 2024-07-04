عدنان أنور رئيساً تنفيذياً لبنك الفجيرة الوطني

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن انتهاء فترة تكليف فينس كوك، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، بعد قيادته الناجحة للبنك طوال أكثر من 14 عاماً. وأفاد مجلس إدارة البنك بتعيين عدنان أنور، نائب الرئيس التنفيذي الحالي، في منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لفينس كوك.

وقال الشيخ صالح بن محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني: «يعرب مجلس إدارة البنك عن عميق شكره وامتنانه لإسهامات فينس كوك وقيادته خلال الفترة التي شكلت نقلة نوعية في مسيرة بنك الفجيرة الوطني».

وأضاف: «يمثل تعيين عدنان أنور خطوة مهمة للبنك، وكلنا ثقة بقدرته على مواصلة قيادة البنك نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مع التركيز القوي على تقديم خدمات استثنائية للعملاء».

ويعمل عدنان أنور لدى بنك الفجيرة الوطني منذ أكثر من 19 عاماً، حيث تم تعيينه في منصب المسؤول المالي الرئيسي في 2010، ليتولى لاحقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي في 2020.

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