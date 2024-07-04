«نتورك إنترناشيونال»: تمكين قبول الدفع القائم على واجهة المدفوعات الموحدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، الشركة المعنية بتمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتعاون مع شركة المدفوعات الدولية المحدودة «إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد» (NIPL) عن تمكين قبول المدفوعات باستخدام نظام واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ورمز الاستجابة السريعة (QR)، عبر محطات نقاط البيع التابعة لـ«نتورك» في الإمارات. تم الإعلان عن الشراكة في حدث أقيم في دبي بحضور ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في الإمارات، وممثلي شركتي «نتورك إنترناشيونال»، و«إن بي سي آي إنترناشيونال».

وستسهم هذه المبادرة في تسهيل المعاملات للسياح الهنود عبر شبكة التجار الواسعة التابعة لـ«نتورك إنترناشيونال» في دولة الإمارات، وتمتلك «نتورك إنترناشيونال» أكثر من 200,000 محطة لنقاط البيع عبر أكثر من 60,000 تاجر في قطاعات تشمل البيع بالتجزئة والضيافة والنقل ومحلات السوبر ماركت وغيرها. وسيتم إطلاق قبول نظام واجهة المدفوعات الموحدة تدريجياً، ليغطي مجموعة واسعة من المؤسسات من متاجر البيع بالتجزئة، ومنافذ تناول الطعام، بالإضافة إلى مناطق الجذب السياحي والترفيهي، بما في ذلك دبي مول، ومول الإمارات.

ويأتي التعاون بين «نتورك إنترناشيونال» و«إن بي سي آي إنترناشيونال بايمنتس ليمتد»، الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI)، متماشياً مع رؤية الإمارات لتعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ومركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ويتوقع أن يصل عدد السياح الهنود القادمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 9.8 ملايين سائح في عام 2024، بينما تتوقع الإمارات وصول 5.29 ملايين سائح من الهند.

وتعد واجهة المدفوعات الموحدة (UPI) أكبر نظام للمدفوعات الفورية في الهند بـ350 مليون مستخدم نشط، وقد عالج 14.04 مليار معاملة في مايو 2024 فقط.

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