«شوبا العقارية» تعلن عن مركز تجاري في قلب مجمع هارتلاند

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «شوبا العقارية»، بدء أعمال البناء في مركزها التجاري الجديد الذي سيتم افتتاحه في مجمع «شوبا هارتلاند» في قلب مدينة دبي، بقيمة تصل إلى حوالي 210 ملايين درهم. ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع الرائد في النصف الثاني من العام 2026.

وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «شوبا العقارية»: يعكس هذا المشروع رؤيتنا الهادفة إلى إنشاء مساحات متكاملة تعزز الحياة المجتمعية، وتوفّر أعلى معايير الراحة والرفاهية، حيث يتيح مجموعة متنوعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم وخيارات الترفيه المختلفة. وتبلغ المساحة المبنية للمشروع حوالي 339,000 قدم مربعة، في حين تصل المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى 115,000 قدم مربعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز