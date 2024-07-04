غرفة الشارقة تؤكد حرصها على توسع مجتمع الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على تعزيز التعاون والشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مجتمع رجال الأعمال في الإمارة ونظرائهم في دول العالم، ودعم توسعهم الخارجي في الأسواق الإقليمية والدولية، بهدف تسهيل التبادل التجاري والمساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة عالمية لمجتمعات الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع لمجلس الإدارة الذي عقد بمقر الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال».

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