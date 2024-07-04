مجلس سيدات أعمال الشارقة يدعم مبادرات التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

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واصل «مجلس سيدات أعمال الشارقة» جهوده لتحقيق رسالته الرامية لدعم المرأة في قطاع ريادة الأعمال وإلهامها وتحفيزها وتمكينها من خلال حضوره اللافت ومشاركته الفاعلة في مجموعة من كبرى الفعاليات التي احتضنتها إمارة الشارقة إلى جانب إطلاق مبادرات رائدة بهدف دعم الأعضاء تتضمن عدداً من الجولات والزيارات الميدانية إلى جانب التعاون مع نخبة من المؤسسات الريادية والأكاديمية خلال النصف الأول من العام الجاري.

فقد أطلق المجلس في بداية العام الجاري مبادرة تستهدف دعم الأعضاء من سيدات الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات وتتيح لهن فرصة عرض أعمالهن ومنتجاتهن في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة لفترات معينة ضمن جدول زمني محدد.

وشهدت المبادرة مشاركة عدد من أعضاء «غرفة تجارة وصناعة الشارقة» و«هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف» وتضمنت خططاً لتوسيع نطاق الفعاليات المستقبلية ليشمل المزيد من الأعمال التجارية.

وقالت مريم بن الشيخ إن مجلس سيدات أعمال الشارقة يعزز حضوره عاماً بعد عام ويرسخ دوره الرائد في تمكين المرأة الإماراتية ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة موضحة أن الإنجازات التي حققها المجلس في النصف الأول من العام الجاري خطوة مهمة نحو ريادة المرأة ومشاركتها في إحداث الأثر الاجتماعي والتنموي الإيجابي المنشود تماشياً مع رؤية وتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

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