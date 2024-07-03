ديليفرو تطلق «تعهد الاحترام» لتعزيز العلاقات بين السائقين والشركاء

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ديليفرو الإمارات عن إطلاق «تعهد الاحترام» في دولة الإمارات، المبادرة الأولى من نوعها ضمن القطاع، بهدف تعزيز العلاقات بين السائقين والمطاعم والبقالات والشركاء التجاريين. وتشكل هذه المبادرة إنجازاً هاماً يرتقي بالمعايير التشغيلية ويعزز الاحترام المتبادل ضمن قطاع توصيل الطلبات.

ويحدد تعهد الاحترام المبادئ الأساسية التي تشمل معاملة الجميع باحترام، وترسيخ قيم التواصل بشفافية، وضمان استخدام السائقين للمرافق الضرورية، إلى جانب التركيز على التعاون وأهمية تضافر الجهود لتحقيق التميّز التشغيلي. ويأتي إطلاق التعهد في وقتٍ مثالي يتزامن مع إطلاق مبادرات ديليفرو الصيفية، التي تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة السائقين خلال أشهر الصيف. وتتضمن هذه المبادرات محطات استراحة مخصصة ومناطق انتظار مظللة وتوزيع المياه، إضافةً إلى تقديم العديد من الحوافز لدعم السائقين.

وقال أنيس حرب المدير العام لشركة ديليفرو في الشرق الأوسط: «نثق في ديليفرو بإمكانية تحقيق النجاح والتميّز في خدمات التوصيل من خلال تعزيز علاقات التعاون بين جميع الجهات المعنية، بمن فيهم الشركاء والسائقين والعملاء. ويسعدنا إطلاق تعهد الاحترام بدعمٍ من العديد من شركائنا، لإرساء معايير جديدة ضمن القطاع تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة السائقين وتحقيق التميّز التشغيلي. ونسعى من خلال إطلاق التعهد إلى ضمان تقديم أفضل أشكال الدعم والتقدير لجميع السائقين».

وحظيت المبادرة خلال أيام قليلة فقط من إطلاقها بدعمٍ واسع من حوالي 40 شريكاً قاموا بتوقيع التعهد، ما يسلط الضوء على إدراك خبراء القطاع بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المبادرة في تحسين العلاقات التشغيلية وتعزيز بيئة عمل إيجابية. وتتضمن قائمة المطاعم والبقالات اللذين وقعوا التعهد فايف جايز؛ بيكل؛ ريف كوشي ياكي؛ بيتزا إكسبرس؛ فرن بعينو، إلى جانب العبدالله؛ موزاييك؛ دونر والجيروس؛ اكاي سبوت؛ دونر كباب الألماني؛ بنز كوكيز؛ بوظة بشير؛ كريم؛ تيبل أوتو؛ رويال تشاينا؛ وهاوس أوف بوبس. كما تضم القائمة ذا بروث لاب؛ ذا روست؛ بريك فاست إن إسطانبول؛ باجل & بايتس تركية؛ اسطنبول ستريت فود؛ بالإضافة إلى بريكفاست إن عمان؛ ستريتري فود هول؛ ذا كروسنغ؛ فاين دينر روست دينر؛ فاين دينر شوب؛ ذا بيت جورميه؛ ونيو إيرث كافيه؛ كافيه كابيتال؛ شو بريميوم تي؛ فوشيا أوربان تاي؛ ومخبوزات بيرتش. كما تشمل القائمة مجموعة من الشركاء التجاريين، وهم بلومينج بوكس؛ الزهرة فريش فلاورز؛ متجر الأزهار فكرة وهدية؛ مركز التعليم المبكر؛ متجر إيجز أند سولدجرز وماي روزيس.

تركز ديليفرو على تحقيق سلامة السائقين من خلال مبادراتها المستمرة، بما فيها تعهد الاحترام الذي يضيف طابعاً رسمياً على المعايير التي تمنح الأولوية لصحة وسلامة السائقين. وتهدف هذه الخطوة إلى إرساء قواعد واضحة وتعزيز الاحترام المتبادل والعلاقات والارتقاء بتجربة التوصيل لكلٍ من السائقين والشركاء.

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