أحمد بن سعيد: ملتزمون برؤية محمد بن راشد لإرساء نموذج اقتصادي حيوي ومستدام

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، التزام المجلس برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لإرساء نموذج اقتصادي مرن ومستدام.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في منصة «إكس» بمناسبة ترؤسه الاجتماع السابع والعشرين لمجلس المناطق الحرة في دبي.

وقال سموه في تدوينته أمس: «ترأست اليوم الاجتماع السابع والعشرين لمجلس المناطق الحرة في دبي، حيث أكدنا خلاله على التزامنا برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لإرساء نموذج اقتصادي مرن ومستدام.

وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، تهدف مبادراتنا على مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول به إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033».

وأضاف سموه: «سيساهم نموذج المناطق الحرة 2030 وبوابة الأعمال المحسنة وجواز المناطق الحرة الموحد، في تبسيط عمليات المستثمرين وتعزيز النمو وتمكين الكوادر والكفاءات الإماراتية ودعم أهداف التوطين. هدفنا خلال العقد المقبل جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».

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