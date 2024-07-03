2.81 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2.81 مليار درهم تمت عبر 760 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 542 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ، و435 مبايعة لوحدات سكنية و43 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المبيعات من حيث القيمة بـ 131 مليون درهم عبر 5 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطر بقيمة 99 مليون درهم نتجت عن 25 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة ديرة بـ 71 مليون درهم عبر 8 صفقات، ورابعاً منطقة دبي مارينا عبر 30 صفقة بقيمة 65 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي بيع شقة سكنية في منطقة برج خليفة بقيمة 16 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 15 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.11 مليار درهم تمت عبر 166 معاملة، منها 47 رهناً لأراض، و92 رهناً لوحدات سكنية، و32 رهناً لمبانٍ، أبرزها صفقة رهن لقطعة أرض تجارية في منطقة «تيكوم SITE A» بقيمة 495 مليون درهم.

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