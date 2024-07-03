فرص كبيرة للفوز بجوائز قيمة بفستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا

المصدر: دبي- البيان

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يستقبل دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا، ضيوف «مفاجآت صيف دبي»، في دورته السنوية الـ 27، بعالم من التسوق والترفيه المبهج والكثير من الفرص للفوز بجوائز قيّمة طوال الفترة حتى 1 سبتمبر.

وتضفي فعاليات فستيفال سيتي مول نكهة مميزة على الصيف في دبي، حيث تستقبل الوجهة ضيوفها بمجموعة واسعة من العروض الحصرية والخصومات الضخمة والجوائز الرائعة مثل عرض الأضواء الملونة «إيماجن دبي» بحلته الجديدة كلياً، والذي يركز على صيف مفاجآت صيف دبي بتقنيات بصرية ساحرة، وحملة «تسوق واربح» التي تتيح للضيوف الذين ينفقون 300 درهم فقط الفوز بجوائز فورية يومية وجائزة كبرى وسيارتين فارهتين من طراز (لكزس آر اكس 350 اتش بلاتينيوم). كما يمكن للضيوف من نزلاء «فنادق مجموعة إنتركونتيننتال» الاستمتاع بخصومات حصرية على وسائل الترفيه ووجهات تناول الطعام من خلال «كتيب عروض صيف مفاجآت دبي للإقامة والترفيه».

ولإضفاء المزيد من الأجواء الاحتفالية، يقدم دبي فستيفال سيتي مول لضيوفه عرضاً جوالاً نابضاً بالحياة لنحو 50 فناناً، بما في ذلك شخصيتا «مدهش» و«دانة» المحبوبتان، واللتان ستتجولان في جميع أنحاء الوجهة لتضفيا أجواء مليئة بالمرح والترفيه الحي والموسيقى والهدايا الرائعة. وسيحظى الضيوف أيضاً بفرصة التقاط أجمل الصور بالقرب من التصاميم والديكورات الجميلة المنتشرة في الوجهة والتي تحمل طابع مفاجآت صيف دبي.

ويضم دبي فستيفال سيتي مول مجموعة واسعة من وجهات الترفيه وخيارات تناول الطعام المتنوعة، حيث شهدت الوجهة مؤخراً افتتاح المزيد من المقاهي والمطاعم الجديدة.

من جانبه، يشتهر دبي فستيفال بلازا بأجوائه العائلية والاجتماعية الساحرة، ويعد وجهة مميزة للعائلات والأصدقاء من مختلف الفئات العمرية لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بتجارب تسوق راقية، حيث سيقدم هذا الصيف، في إطار عروضه الترويجية، عرض «تسوق واربح» الذي يتيح للمشاركين فيه فرصة الفوز بسيارة حديثة من بين ست سيارات من نوع «جاك جي اس8 اس يو في». وتتضاعف فرص الفوز مع الدخول غير المحدود للضيوف في السحب للفوز بسيارة جديدة عند إنفاق 200 درهم في دبي فستيفال بلازا والحصول على قسيمة دخول السحب.

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