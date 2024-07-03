الإمارات تشارك باجتماع المنظمة العربية للطيران المدني في الرباط

المصدر: دبي - البيان

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى برئاسة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال اجتماع الدورة الـ69 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي يعقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال يومي 1 و2 من يوليو الجاري. وتأتي اجتماعات المجلس التنفيذي قبل انعقاد أعمال الجمعية العمومية، التي ستشهد تجديد انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

وقال سيف محمد السويدي إن اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني تمثل المنصة الأهم لمناقشة الملفات ذات الأولوية على أجندة التعاون العربي في قطاع الطيران المدني، ودراسة الفرص والتحديات، ومناقشة سبل التطوير المتاحة، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تدعم وتخدم مصالح الدول الأعضاء وتعزز من دور ومكانة المنظمة إقليمياً وعالمياً.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع التاسع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في الدورة السابقة، واستعراض تقرير المدير العام للمنظمة، إلى جانب اعتماد توصيات لجان النقل الجوي، والملاحة الجوية، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والبيئة، وكذلك المصادقة على توصيات لجنة الخبراء المعنية بتطوير عمل المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة المستجدات الأخيرة للمقر الجديد للمنظمة.

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