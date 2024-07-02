حمدان بن محمد يعلن عن فوز دبي باستضافة مؤتمر "الرؤية الحوسبية ICCV 2029"

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029 .. والذي يستضيف أكثر من 15 ألفاً من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يسرنا الإعلان عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029 .. والذي يستضيف أكثر من 15 ألفاً من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات. هدفنا أن تكون دولة الإمارات في قلب صناعة هذا القطاع .. وجزء مهم من صناعة قراراته وتوجهاته العالمية .. وعاصمة رئيسة للذكاء الاصطناعي في المستقبل".

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