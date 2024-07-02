دبي تستضيف المؤتمر التقني الثامن حول البناء بوحدات جاهزة 5 يوليو

المصدر: البيان

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ينظم مجلس الكود الدولي، بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط ومجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط الإعلان المؤتمر التقني الثامن حول البناء بوحدات بمدينة دبي في الخامس من يوليو 2024.

يركز هذا المؤتمر على التصنيع المسبق خارج الموقع والبناء بوحدات جاهزة، ويعتبر المنصة الأكبر والأهم لتبادل المعارف من تنظيم الشركة الصينية. ومن المتوقع أن تشكل هذه الفعالية المدروسة علامة فارقة في مجال البناء بوحدات جاهزة، حيث ستقدم معلومات قيمة وعروضاً توضيحية وفرصاً للتواصل، كما ستجمع كبار الخبراء في القطاع والمتخصصين العالميين، بهدف تشجيع اعتماد أساليب بناء مبتكرة، مستدامة، وآمنة.

سيشمل المؤتمر دراسات حالات رائدة، وعروض أنظمة البناء، وعروض توضيحية لتكنولوجيا البناء بوحدات جاهزة.

كما سيتخلله خطابان رئيسيان يلقيهما محمد عامر، المدير الإقليمي للعمليات في مجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وريان كولكر، نائب الرئيس الإبداعي في مجلس الكود الدولي.

وستتناول هاتان الكلمتان المعايير والحلول النموذجية للبناء خارج الموقع التي تم تطويرها مؤخراً من قبل ICC/MBI، مع التركيز بشكل خاص على:

-التخطيط والتصميم والتصنيع والتجميع

-الفحص والامتثال التنظيمي

-كفاءة استخدام الطاقة في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأساليب الحفاظ على المياه

بالإضافة إلى ذلك، سيستكشف محمد عامر، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى في القطاع، التحديات والفرص المطروحة في مجال البناء خارج الموقع خلال جلسة تفاعلية بعنوان "استكشاف المستقبل".

كما سيتم أيضاً تقديم معلومات مفيدة وتثقيفية للمشاركين في جناح عرض تفاعلي تابع لمجلس الكود الدولي. حيث سيتم استعراض مجموعة من الحلول والمبادرات الرائدة عبر لافتات توضيحية ونشرات تعريفية، بهدف تسليط الضوء على دور مجلس الكود الدولي كجهة رائدة عالمياً في تطوير معايير البناء وتوفير حلول السلامة، مع الالتزام بدفع عجلة هذا القطاع نحو الأمام.

وقال محمد عامر، المدير الإقليمي للعمليّات في مجلس الكود الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: "يسعدنا المشاركة في استضافة هذا المؤتمر الاستثنائي بالتعاون مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية ومجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط. إنّ التركيز على البناء خارج الموقع يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في تعزيز ممارسات البناء الآمنة والمستدامة والمبتكرة على مستوى العالم. كما ستوفر هذه الفعالية معلومات قيّمة وتعزّز التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في هذا القطاع".

بدوره، علّق منصور فريد، كبير المهندسين في الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، قائلاً: "يُعد المؤتمر التقني الثامن للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط خطوة مهمة نحو دعم تقنيات البناء بوحدات جاهزة. فبفضل شراكتنا مع مجلس الكود الدولي ومجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط، سنتمكن من جمع أهم الخبراء في هذا المجال تحت سقف واحد لتبادل المعارف والدفع بالقطاع نحو مستقبلٍ أكثر استدامة وكفاءة".

سيشمل المؤتمر التقني للشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس الكود الدولي، مجموعة واسعة من العروض التوضيحية، والعروض التقديمية، وطاولات المناقشة. سيتجاوز قيود القطاع، وتشجيع اعتماد أساليب البناء الآمنة والمبتكرة، مع تعزيز التعاون والابتكار من أجل مستقبل مستدام.

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