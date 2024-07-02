أسعار النفط تقترب من أعلى مستوياتها منذ شهرين

المصدر: وكالات

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اقتربت أسعار العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها منذ حوالي شهرين في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والأعاصير في الأمريكتين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن خام برنت القياسي للنفط العالمي اقترب من 87 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه الكبير أمس، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أكثر من 83 دولاراً للبرميل.

وارتفعت شدة الإعصار بيريل إلى الفئة الخامسة وهي أعلى فئة على مؤشر سافير سيمبسون لقياس قوة الأعاصير والعواصف المدارية، ليصبح أقوى عاصفة يشهدها المحيط الأطلسي في مثل هذا الوقت من العام على الإطلاق. ويتجه الإعصار الذي أدى في وقت سابق إلى انهيارات أرضية في جزيرة كارياكو بالبحر الكاريبي نحو جاميكا.

وارتفع سعر النفط في الشهر الماضي مدعوما باستمرار خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تجمع "أوبك بلس"، إلى جانب بدء موسم ذروة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في فترة رحلات العطلة الصيفية في البلاد. يأتي ذلك في حين تراجع سعر الدولار أمام العملات الرسمية مما يعزز سعر الخام.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و11 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 83ر86 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2ر0% إلى 55ر83 دولاراً للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

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