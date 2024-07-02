تباطؤ التضخم في كوريا لأدنى مستوى خلال 11 شهرا عند 2.4% في يونيو

المصدر: وام

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تباطأت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا إلى أدنى مستوى لها منذ 11 شهرا في يونيو الماضي، وبقيت عند مستوى أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات وكالة الإحصاء الكورية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن أسعار المستهلك، وهي مقياس رئيسي للتضخم، ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد أن زادت بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الشهر السابق له.

وكان هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي يتباطأ فيه التضخم، وسجل رقم يونيو أدنى مستوى منذ يوليو 2023، عندما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4%.

وفي يناير، انخفض التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023 ليصل إلى 2.8%، لكنه ارتفع مرة أخرى إلى 3.1% في فبراير وظل عند المستوى نفسه في الشهر التالي قبل أن يتراجع إلى 2.9% في أبريل. وجاء التضخم في يونيو مدفوعا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه.

وارتفعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في يونيو، متسارعة من نمو بنسبة 3.1% في الشهر السابق، وسط عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر 2022.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.2%.

وتتوقع وزارة المالية الكورية أن ترتفع الأسعار هذا العام بنسبة 2.6%.

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