3.81 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.81 مليارات درهم تمت عبر 1153 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 903 مبايعات بقيمة 2.54 مليار درهم، منها 92 مبايعة لأراضٍ، و675 مبايعة لوحدات سكنية و136 مبايعة لمبان.

وتصدرت منطقة مدينة المطر المبيعات من حيث القيمة بـ 231 مليون درهم عبر 59 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 194 مليون درهم نتجت عن 55 صفقة، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 168 مليون درهم عبر 79 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جميرا عبر صفقتين بقيمة 152 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي بيع شقتين على الخارطة في فئة «العقارات الفاخرة» بقيمة 152 مليون درهم، وذلك في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي باي أمنيات»، وبلغ سعر الشقة الأولى 76.6 مليون درهم وتمتد على مساحة 7885 قدماً مربعة أي ما يعادل 9714 درهماً للقدم المربعة الواحدة، فيما بلغ سعر الشقة السكنية الثانية 75.7 مليون درهم وتمتد على مساحة 7674 قدماً مربعة، أي ما يعادل 9864 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.08 مليار درهم تمت عبر 216 معاملة، منها 53 رهناً لأراض، و135 رهناً لوحدات سكنية، و35 رهناً لمبان، أبرزها صفقة رهن لقطعة أرض سكنية في منطقة الخليج التجاري بقيمة 310 ملايين درهم، كما شهد السوق تسجيل 34 هبة بقيمة 196 مليون درهم.

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