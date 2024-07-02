الشارقة تسعى لجمع مليار درهم من صكوك

المصدر: (الشارقة - رويترز)

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أظهرت وثيقة مصرفية أن حكومة الشارقة تسعى لجمع ما يصل إلى مليار درهم من مزاد لبيع صكوك لأجل خمس سنوات. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة عينت، من خلال دائرة المالية في الشارقة، بنك «ستاندرد تشارترد» منسقاً وحيداً للطرح ومديراً للدفاتر.

كما عينت الحكومة بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الشارقة وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك «إتش.إس.بي.سي» و«انفست بنك» وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي لترتيب المزاد. وأضافت الوثيقة أن تقديم طلبات المشاركة في مزاد الصكوك سيبدأ غداً الثالث من يوليو على أن يتم الإعلان عن العائد وحجم الإصدار النهائي في وقت لاحق.

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