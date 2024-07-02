«إي آند» تفتح باب التقديم للدفعة السادسة من برنامج «خريجي الذكاء الاصطناعي»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «إي آند» فتح باب التقديم للدفعة السادسة من برنامجها «خريجي الذكاء الاصطناعي» والذي سينطلق في سبتمبر. وتتيح الدعوة لجميع خريجي الجامعات الإماراتيين من مختلف المجالات التقديم للانضمام إلى البرنامج عبر حساب الشركة على منصة لينكدإن.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»: «برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي تجسيد لتفاني المجموعة في تحقيق مستقبل مدعوم بالابتكار يسهم في تشكيله نخبة من أهم المواهب الإماراتية. نحن فخورون بدعم المبادرات الحكومية لرفع مستوى مشاركة مواطني الدولة في القطاع الخاص والارتقاء بمستقبلهم المهني على المدى الطويل، فضلاً عن مساهمة هذه الجهود في خلق فرص مهنية متطورة بقطاع التكنولوجيا للجميع.

وبالنسبة لخريجي الجامعات، يعد هذا البرنامج بمثابة نقطة الانطلاق لحياتهم العملية في مجال مهم للغاية وهو الذكاء الاصطناعي». ومن المتوقع أن تشهد الدفعة السادسة زيادة في عدد المتدربين بأكثر من 30 مقعداً جديداً عن الدفعات السابقة. وسيوفر البرنامج شرحاً مفصلاً ومعمقاً في التعلم العملي وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة واكتساب المهارات القيادية، حيث تم تصميم هذا البرنامج المميز، الذي يمتد لـ 12 شهراً، بهدف تدريب الخريجين الإماراتيين بمجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة ليصبحوا قادة المستقبل بهذا المجال.

وصُمم برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي من «إي آند» بالتعاون مع أبرز منصات التدريب الرائدة والعالمية يقطاع التعليم والتدريب، بما في ذلك «Udacity» و«Alliance» و«Harvard Business Review» و«MIT» و«LinkedIn» و«Udemy».

ومنذ إطلاقه في 2021، تجاوز إجمالي الخريجين المؤهَّلين والخاضعين للتدريب في هذا البرنامج 200 طالب، وهو إحدى المبادرات العديدة التي أطلقتها مجموعة «إي آند» لتعزيز جهودها المرتبطة بأجندة التوطين.

وتهدف «إي آند»، بالاستناد إلى قاعدة المواهب الإماراتية القوية التي تبلغ 53 % من قوتها العاملة بالإمارات، إلى تعزيز حضور المواطنين الإماراتيين بقطاع التكنولوجيا، وضمان مساهمتهم الفعالة في تقدم ونمو الدولة وقيادتهم لهذا القطاع. وإلى جانب امتلاكها أعلى معدلات التوطين، تشكل النساء الإماراتيات نسبة 79% من إجمالي عدد الموظفات، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الشركة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز