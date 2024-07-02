غرفة عجمان تبحث سبل فتح قنوات تصديرية مبتكرة

المصدر: عجمان - وام

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أشاد المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بجهود ومتابعة القيادة الرشيدة لضمان ريادة الإمارات كوجهة عالمية مشجعة لاستدامة ونمو الأعمال وجذب الاستثمارات، وتوفير الممكنات والأدوات الداعمة لتنمية صادرات الدولة وزيادة حجم تجارتها غير النفطية عبر توسيع دائرة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم، بحيث تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 6.25% خلال العام 2025.

وأفاد بأن قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل، لإعادة تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، له مردود إيجابي مباشر في التنمية الاقتصادية ونمو الصادرات، موضحاً أن القرار سيسهم في وضع استراتيجية وطنية مستدامة لتطوير خدمات ومبادرات استباقية تتواكب مع متغيرات الاقتصاد العالمي لضمان تنافسية الاقتصاد الإماراتي على خارطة الأعمال عالمياً.

جاء ذلك خلال افتتاحه اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثاني للعام 2024، بحضور حمد بن راشد النعيمي النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال.

تناول الاجتماع تقريراً يتعلق بمنجزات غرفة عجمان على الصعيد الدولي، ونتائج المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، وخطة العمل القادمة لتطوير شبكة العلاقات العالمية ودعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار. واطلع أعضاء المجلس على مستجدات مشروعات ومبادرات الغرفة والجهود المبذولة لتعزيز دور غرفة عجمان كمحور رئيس لنمو اقتصاد الإمارة، ونتائج معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2024 وخطة تطوير مركز عجمان لريادة الأعمال التابع للغرفة عبر توفير خدمات نوعية داعمة لأصحاب المشروعات وتنمية الاستثمارات المباشرة في الإمارة.

وأشاد الحضور بأهمية برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» وضرورة التعاون بين الجهات الحكومية بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات دعماً لتحسين تجربة المتعاملين وتوفير بيئة خدمية مرنة ومبتكرة.

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