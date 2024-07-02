إطلاق أول الصناديق المغذية للمستثمرين الأفراد في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة «أليانز جلوبل إنفستورز» العالمية، وشركة ضمان للاستثمار، في دولة الإمارات عن إطلاق أول الصناديق المغذية المحلية للمستثمرين الأفراد في الإمارات.

وتوفر هذه المبادرة فرصة فريدة للمستثمرين الأفراد للوصول إلى الصناديق الدولية المدارة بشكل احترافي. كما تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية الرائجة مثل الذكاء الاصطناعي.

ويركّز الصندوقان الجديدان اللذان تقدمهما «أليانز جلوبل إنفستورز» بالتعاون مع شركة ضمان للاستثمار، على استراتيجياتهما الرئيسة التي تتمحور حول عدد من المجالات:

• الدخل والنمو: من خلال الاستفادة مما يزيد على 55 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، تعتمد استراتيجية «الصندوق المغذي - أليانز انكام اند جروث» نهجاً متعدد الأصول يتمحور حول أسواق الولايات المتحدة لتحقيق دخل ثابت، ونمو في رأس المال بالحد الأدنى من التقلبات وذلك من خلال الاستثمار في الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة (مع تغطية طلبات الشراء)، وكذلك من خلال الأوراق المالية القابلة للتحويل والسندات ذات العائد المرتفع. ويهدف الصندوق إلى توفير توزيعات شهرية مستقرة ومستدامة للمستثمرين.

• الذكاء الاصطناعي العالمي: مع وجود أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها على 12 مليار دولار، يهدف «الصندوق المغذي -أليانز جلوبال أرتيفيسل أنتليجنس» إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. والهدف الأساسي للصندوق هو التنقل بين مختلف المتغيرات التي أدخلتها هذه التكنولوجيا التحويلية.

وقالت مالي كونواي، مديرة قسم العملاء العالميين وأسواق النمو في «أليانز جلوبل إنفستورز»: «متحمسون للعمل عبر هذه الشراكة لتزويد مستثمري التجزئة بإمكانية الوصول إلى بعض استراتيجيات الاستثمار العالمية لشركة أليانز بموقعها العالمي».

وقال محمد حميدي، مدير تطوير أعمال الشرق الأوسط في الشركة: «تفتخر شركة أليانز بالمساهمة في نمو قطاع إدارة الأصول في الإمارات من خلال تزويد شركاء التوزيع المحليين وعملاء التجزئة بخبرتنا الاستثمارية العالمية».

وقال شهاب قرقاش، مؤسس ورئيس مجلس إدارة ضمان للاستثمار: «نتوجه بالشكر إلى حكومة الإمارات وإلى هيئة الأوراق المالية على جهودهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية. وتعد هذه الشراكة مع واحدة من أفضل الشركات الاستثمارية في العالم بمثابة شهادة على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المستثمرين».

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