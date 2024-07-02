سوق دبي يواصل الارتفاع ويتجاوز 4050 نقطة

المصدر: دبي - محمود حسن

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استهل مؤشر سوق دبي المالي أولى جلسات النصف الثاني من العام مرتفعاً بنسبة 0.7%، ليصل عند مستوى 4057 نقطة، ومن أصل 43 شركة تم تداول أسهمها ارتفعت أسهم 27 شركة، وبقيت 5 على ثبات، فيما تراجعت أسهم 11 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، مصرف السلام السودان بنسبة 14.9% والإمارات لأنظمة التبريد بنسبة 6.16% والأغذية المتحدة بنسبة 4.34% وتاكسي دبي بنسبة 3.88%. كما أقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 8.23 دراهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 1.9% عند 0.369 درهم، وبتداولات تجاوزت 21 مليون سهم، كما ارتفع سهم دبي الإسلامي بنسبة 0.3% عند 5.76 دراهم، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم. فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، أمان بنسبة 5.8% والإمارات ريم للاستثمار بنسبة 5.10% وأجيليتي بنسبة 3% ودبي للاستثمار بنسبة 2.84%.

سوق أبوظبي

فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9060 نقطة مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.008 %، ومن أصل 76 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 24 شركة، وبقيت 15 على ثبات، وانخفضت أسهم 37 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، البنك التجاري الدولي بنسبة 14.1% وسوداتل للاتصالات بنسبة 7.2% وبريسايت بنسبة 6.16% ودانة غاز بنسبة 4.4%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فكانت، مجموعة «إي 7» بنسبة 7.5% وطاقة بنسبة 6.9% وأبوظبي الوطنية للتأمين بنسبة 6.3% وأبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 5.6%.

السيولة

وتجاوزت سيولة الأسهم أمس، نحو 1.4 مليار درهم، توزعت بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و336 مليون درهم في سوق دبي المالي.

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