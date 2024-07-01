بيع شقتين على الخارطة بـ 152 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد السوق العقاري في دبي اليوم، الإثنين، بيع شقتين على الخارطة ضمن فئة «العقارات الفاخرة» بقيمة 152 مليون درهم.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الصفقتين سُجلتا في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي باي أمنيات» وبلغ سعر الشقة الأولى 76.6 مليون درهم وتتكون من 4 غرف وصالة وتمتد على مساحة 7885 قدم مربعة أي ما يعادل 9714 درهم للقدم المربعة الواحدة.

فيما بلغ سعر الشقة السكنية الثانية 75.7 مليون درهم وتتكون أيضاً من 4 غرف وصالة وتمتد على مساحة 7674 قدم مربعة أي ما يعادل 9864 درهم للقدم المربعة الواحدة.

ويتواصل الزخم العقاري في دبي مع مستهل تعاملات الأسبوع، حيث بلغت المبيعات العقاري نحو 2.42 مليار درهم منذ صباح اليوم نتجت عن 851 صفقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز